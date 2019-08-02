Самара, , 10:20 — REGNUM

Нехватку донорской крови испытывает самарская областная станция переливания крови, 2 августа сообщает 63.ru.

Донорство почётно!

По сообщению пресс-службы станции, наблюдается дефицит крови первой группы положительного резус-фактора, второй и третьей групп и положительного, и отрицательного резус-факторов.

«Крови четвертой группы пока достаточно», — сообщили сотрудники станции.

Напомним, что каждому донору полагается выплата денежной компенсации в размере 570 рублей и при необходимости оформляется больничный лист.