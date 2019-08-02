Ухань, Китай, , 10:19 — REGNUM

В столице китайской провинции Хэбэй городе Ухане в возрасте 95 лет умер электрохимик Чжа Цюаньсин, известный как «первый пропагандист национального вступительного экзамена в вузы», сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

В августе 1977 года Дэн Сяопин, став вице-премьером по вопросам культуры и образования, провел встречу, во время которой Чжа, будучи доцентом Уханьского университета, закидал его вопросами касательно несовершенств существующий на тот момент системы поступления в вузы и предложил ввести вступительные экзамены.

Его настойчивость привела к тому, что Дэн ввел «гаокао» — главный вступительный экзамен в вузы Поднебесной, существующий и по сей день. За заслуги Чжа перед отечеством, изменившими судьбы миллионов его соотечественников, Уханьский университет учредил в 2017 году «Премию Чжа Цюаньсина 1977».

Как отметили в университете, Чжа взрастил тысячи электрохимиков за полвека преподавательской деятельности, а его книга, основанная на личном преподавательском опыте, стала самым влиятельным изданием в среде китайского сообщества электрохимиков.