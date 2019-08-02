Миасс, Челябинская область, , 10:19 — REGNUM

В челябинском Миассе прокуратура проверяет информацию СМИ о нарушении прав детей-инвалидов, которые вынуждены заходить в помещение реабилитационного центра через окно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идёт о беспрепятственном доступе граждан к объекту социальной инфраструктуры. Поручение о проверке дал облпрокурор Виталий Лопин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о ситуации в Миассе рассказали в том числе федеральные СМИ. Дети-инвалиды и их родители вынуждены пролезать в реабилитационный центр через окна. Проверку уже начал СКР, вопрос находится на контроле у центрального аппарата ведомства.

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