Вашингтон, , 11:22 — REGNUM

Один из самых популярных стримеров в мире Тайлер «Ninja» Блевинс перейдёт с Twitch на Mixer — новую платформу Microsoft. Об этом 1 июля сообщил портал The Verge.

Ninja не рассказал, на каких условиях он перешёл на Mixer. Блевинс заявил, что будет работать на новом сервисе в режиме полного рабочего дня, и что он находится «в приятном шоке». Представители Twitch пожелали стримеру удачи и поблагодарили за вклад в развитие платформы.

Напомним, Mixer — это стриминговая платформа компании Microsoft. Она появилась в 2016 году под названием Beam, а в 2017 получила своё текущее название. Эксперты считают, что от работы с Ninja компания сильно выиграет: популярность стримера позволит привлечь огромное количество зрителей к новому сервису.