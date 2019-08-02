Екатеринбург, , 10:19 — REGNUM

Микрорайон Широкая речка в Екатеринбурге станет приоритетным для развития. Об этом заявил градоначальник Александр Высокинский на приёме граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

По словам мэра, микрорайоном потребуется заняться «системно». В частности, расширить въезд и выезд из него, а также наладить транспортное обслуживание.

Школы в новых районах, в том числе и в Широкой речке, должны стать ещё и точками притяжения в культурно-досуговой сфере, добавил мэр.

Напомним, ранее градоначальник заявлял, что школы города смогут перейти на одну смену в период с 2025 по 2035 год. Для данного изменения, как и для ликвидации дефицита школьных мест, Екатеринбургу понадобятся щедрые вливания в 30−40 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, когда школы Екатеринбурга смогут перейти на одну смену