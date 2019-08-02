Севастополь, , 10:18 — REGNUM

В Севастополе бывшие военнослужащие смогут по упрощенной процедуре оформлять договоры социального найма на квартиры Министерства обороны РФ, в которых они проживают. Об этом 2 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Ранее, по словам чиновников, из-за бюрократических сложностей более половины бывших военных не могли собрать пакет необходимых документов для оформления жилья.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Теперь для подтверждения права на квартиры будет достаточно получить справку из компетентных органов о том, что другого жилья им не выдавалось», — отметили в правительстве.

Напомним, ранее Минобороны РФ передало Севастополю 658 квартир. 280 человек обратились за передачей жилья по договору социального найма, но многие из них получили отказ.

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