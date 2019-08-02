Москва, , 10:11 — REGNUM

В России скорая медицинская помощь чаще требует женщинами, чем мужчинам. Речь идёт о людях пенсионного возраста. Так, согласно данным Минздрава РФ, опубликованным в статистическом сборнике за 2018 год, женщинам старше 55 лет скорую вызывали в 30,3% от общего числа вызовов.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом мужчинам за 60 скорая медпомощь потребовалась в 12,8% случаев. Ещё 17,9% вызовов пришлись на детей.

Добавим, что всего за 2018 год в России сотрудники скорой оказали помощь почти 44,2 млн пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего скорую помощь в России в 2018 году вызывают из-за внезапных заболеваний и состояний. Всего по такому поводу к медикам обратились 31,5 млн человек. На втором месте оказались обращения по поводу травм и отравлений.

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