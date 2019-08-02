Киев, , 11:02 — REGNUM

Разработчики из 4A Games официально анонсируют дополнение «Два полковника» к Metro Exodus на предстоящей выставке Gamescom 2019. Об этом представители студии сообщили в своём Twitter-аккаунте 1 августа.

Компьютерная игра Metro Exodus

https://twitter.com/MetroVideoGame/status/1156942737813463040

Главный героем предстоящего DLC станет полковник Хлебников. Мужчина старается вернуться домой к Новому году, но его путь осложняют нехватка ресурсов и постоянные атаки мутантов. В «Два полковника» в игре появится новое оружие — огнемёт.

Напомним, Metro Exodus — это шутер от первого лица, созданный по мотивам произведений российского писателя Дмитрия Глуховского. Игра стала прямым продолжением предыдущих проектов серии, она рассказывает о приключениях молодого человека по имени Артём в постапокалиптической России.