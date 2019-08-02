Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM

Петербургский Водоканал предостерег горожан и гостей Петербурга от купания в фонтанах во время празднования Дня ВДВ, которое состоится 2 августа.

Предприятие предупредило, что за сохранностью фонтанов в центре города и местах массовых гуляний будут наблюдать специалисты совместно с правоохранительными органами.

«При любой попытке отдыхающих забраться в чашу фонтана подача воды будет отключена, пока «пловец» не покинет гидросооружение», — отметили в Водоканале.

Там напомнили, что вода фонтанов не является проточной, в нее попадает уличная пыль и мелкий мусор, там могут скапливаться бактерии и грязь. Залезая в фонтан, люди могут пораниться о металлические насадки и светильники.

Добавим, что основные мероприятия Дня ВДВ в Петербурге пройдут в центре города. В полдень начнется торжественное прохождение ветеранов ВДВ от Дворцовой площади до Марсова поля по Миллионной улице. В 12:30 на Марсовом поле состоится церемония возложения венков и цветов к вечному огню. В 15:00 в парке 300-летия Санкт-Петербурга на Приморском проспекте состоится театрализованная военно-спортивная и концертная программа и концерт.