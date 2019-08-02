Тбилиси, , 10:01 — REGNUM

На черноморском побережье Грузии по итогам июля 2019 года спасатели оказали помощь 67 тонущим туристам, сообщили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

За месяц на пляжах Грузии около половины всех спасенных оказали гражданами иностранных государств. Кроме того, спасатели нашли и отвели к родителям 25 потерявшихся детей. На всех пляжах Грузии за безопасностью отдыхающих наблюдают 250 спасателей, что на 25% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в селе Менджи Сенакского муниципалитета региона Самегрело — Земо-Сванети на западе Грузии утонули два человека: 45-летний мужчина и его 12-летняя дочь.

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