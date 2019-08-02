Ставрополь, , 10:13 — REGNUM

Примерно половина жителей Северного Кавказа не чувствует уверенности в завтрашнем дне. Об этом говорят результаты опроса 3,5 тыс. респондентов во всех субъектах округа, проведённого межрегиональным центром общественных инициатив «Северный Кавказ», пишет «Интерфакс-Юг».

Отрицательный ответ на вопрос «Чувствуете ли вы уверенность в завтрашнем дне?» дали в среднем 41,1% опрошенных. Рейтинг регионов с самой низкой уверенностью населения в будущем возглавил Дагестан (77,6% респондентов). Высокий процент также выявлен в Северной Осетии (69,4%), Карачаево-Черкесии (57%), Ингушетии (40,8%) и Чечне (33,8%).

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года эксперты «Левада-центра» попросили жителей России назвать чувства, которые окрепли у окружающих их людей за последние годы. Наиболее частыми ответами стали «надежда» (34%), «усталость и безразличие» (34%), «растерянность» (20%), гордость за свой народ» (19%), «страх и отчаяние» (16%).