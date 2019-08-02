Красногорск, , 10:00 — REGNUM

В подмосковном Красногорске переселенцам из ветхого жилья выставили счета на миллионы рублей, сообщает «Вести.ру».

В 2015 году для переселения построили многоэтажный дом. Выдали ключи от квартир, заключили договор мены, но после здание три года не принимали на баланс. Перед подписанием акта приёма-передачи застрелился застройщик Амиран Георгадзе — «красногорский стрелок», убивший четырёх человек, в том числе замглавы Красногорского района.

Спустя годы, переселенцам выставили счёт, по которым они должны заплатить по три миллиона рублей, сообщает СМИ. Жильцам присылают предупреждения: заплатить или покинуть дом.

На телесюжет уже отреагировали в Следственном комитете. В ведомстве сообщили, что «следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение».