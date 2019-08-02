Оренбург, , 09:59 — REGNUM

В Оренбурге мэр Дмитрий Кулагин поддержал идею профсоюзов, которая заключается в создании Центра молодежи. Он предполагает общежитие для молодых специалистов-бюджетников, а также наличие спортзала, комнаты отдыха со сценой, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель горкома профсоюза работников образования Александр Рыжинский.

Он отметил, что идея вынашивается уже год. Проблема жилья для молодежи актуальна и для других городов. В июне 2019 года предложение о создании таких комплексных общежитий было направлено на «горячую линию» с президентом России.

«Нужны общежития для молодых специалистов (как семейных, так и одиноких), как в советские времена. Чтобы в одном здании было и жилье, и спортивный зал, и комната отдыха со сценой, где можно у страивать культурные мероприятия, дискотеки, популярные у молодежи, которая работает в разных бюджетных сферах. На первых порах такие комплексы общежитий решили бы жилищную проблему», — считает Рыжинский.

Он подчеркнул, что намерен продвигать идею и искать пути реализации. Тем более, что градоначальник поддержал проект. Проблему со зданием можно решить с помощью льготной аренды, которую предлагает город в отношении исторических зданий. Однако в этом случае необходимы колоссальные деньги на реставрацию и ремонт. Нужны спонсоры.