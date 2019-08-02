Саратов, , 09:53 — REGNUM

Конкурс на проведение реконструкции сада Радищева в Саратове сорван из-за отсутствия заявок подрядчиков, сообщается 2 августа на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта на реконструкцию объекта составила 22 млн рублей. По сообщению заказчика, потенциальные подрядчики проявляли интерес к аукциону, подавая различные запросы, но на конкурс ни один участник заявку не подал.

Программа реконструкции сада включает в себя обновление асфальта, газона и его полива, сооружение альпийской горки, установки детской площадки и резинового покрытия. Кроме этого, подрядчикам необходимо установить лавочки и урны, выкорчевать 38 старых и посадить 73 молодых дерева.

Напомним, что ранее из-за отсутствия заявок подрядчиков был сорван аукцион на реконструкции проспекта Кирова в Саратове.