Улан-Удэ, , 09:26 — REGNUM

В Улан-Удэ, а также посёлке Заиграево превышены гигиенические нормативы по взвешенным вещестам. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по республике.

1 августа специалисты провели 87 исследований атмосферного воздуха в населённых пунктах восьми районов Бурятии и города Улан-Удэ, подверженных задымлению из-за лесных пожаров.

«По результатам исследований установлено превышение гигиенических нормативов по взвешенным веществам в городе Улан-Удэ до 1,24 ПДК, селе Заиграево Заиграевского района — до 1,6 ПДК», — сообщили в управлении.

По всем остальным вредным примесям превышения норм не зафиксировано.

Добавим, что ранее в правительстве республики возложили вину за задымление Улан-Удэ и центральных районов Бурятии на пожары в Якутии и Иркутской области. Между тем, как сообщало ИА REGNUM, на территории республики бушует 25 лесных пожаров на общей площади в 41,9 тыс. га. Из них тушат четыре, остальные (41,3 тыс. га) находятся в зоне «контроля».

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