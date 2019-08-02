Махачкала, , 09:28 — REGNUM

Верховный суд Дагестана отменил постановление суда первой инстанции о продлении ареста депутату Народного собрания республики Фикрету Раджабову («Единая Россия») по делу о земельных махинациях. Мера пресечения парламентарию изменена с заключения под стражу на запрет определенных действий, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Напомним, Раджабов был задержан 22 мая. Спустя два дня Советский районный суд города Махачкалы заключил его под стражу, а 18 июля суд продлил арест до 15 ноября.

Следствие считает, что будучи начальником юридического управления мэрии Махачкалы (1998—2007 годы), депутат входил в преступное сообщество, члены которого незаконно оформили в собственность более тысячи муниципальных и федеральных участков. Ущерб государству оценён в 370 млн рублей.

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Первого августа ВС рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов и отменил постановление суда первой инстанции. Было установлено, что материалы дела содержат недостаточно сведений, «подтверждающих обоснованность подозрения Раджабова в совершении вмененного ему преступления». Кроме того, суд не нашёл оснований полагать, что при избрании более мягкой меры пресечения депутат скроется от следствия.

«Верховный суд республики пришел к выводу, что цель, ради которой следствие просит продлить срок содержания под стражей обвиняемому, может быть достигнута при назначении ему менее строгой меры пресечения — в виде запрета определенных действий», — пояснили в пресс-службе суда.

Парламентарию до 15 ноября запрещено вести переговоры с использованием каких-либо видов связи с участниками уголовного судопроизводства, получать и отправлять корреспонденцию, а также выходить из дома с 20:00 до 08:00.

Как сообщало ИА REGNUM , по данному уголовному делу о незаконном отчуждении земель арестована целая группа лиц, в том числе бывший и. о. руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев, экс-руководитель комитета по лесному хозяйству республики Алибег Гаджиев и трое его заместителей, сотрудники регионального филиала кадастровой палаты. Ещё несколько человек объявлены в федеральный розыск.

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