Севастополь, , 09:20 — REGNUM

Власти Севастополя расширили способы использования социального такси, включив в перечень объектов, которые можно посещать с его помощью, городские пляжи. Об этом 1 августа сообщил и.о. директора городского департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В летнее время предоставление возможности посещения пляжей является оздоровительной процедурой. Но формально этого у нас этого не было раньше. Решение принято по ходатайству общественных организаций инвалидов», — отметил Борисенко.

Он также напомнил, что с помощью социального такси льготникам предоставляется шесть поездок в месяц, за исключением граждан, которые проходят химиотерапию и гемодиализ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Инкермане под Севастополем автомобиль службы такси после выполнения заказа совершил наезд на собственного клиента и скрылся с места происшествия. Мужчина погиб.

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