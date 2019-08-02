Триполи, , 09:24 — REGNUM

Министр внутренних дел Ливии Фатхи Башагха объявил о планах по закрытию трех крупнейших в стране центров содержания мигрантов, передает ВВС Africa.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Центры, которые будут закрыты, находятся в Мисрате, Таджуре и Хомсе.

Это заявление было сделано после критики властей Ливии в связи с тем, что мигрантов возвратили в центр содержания в Таджуре, который в июле подвергся авианалету, в результате чего там погибли более 20 мигрантов.

Центр располагается близко к зоне боевых действий между признанным ООН правительством в столице страны Триполи и базирующейся в Бенгази Ливийской национальной армией, которая намеревается захватить город.

Организации, которые следят за ситуацией в Ливии, опасаются, что эти закрытия могут привести к тому, что оставшиеся центры станут еще более переполненными, а также к тому, что многие мигранты могут оказаться в руках торговцев людьми или подвергнуться еще большей опасности.

Только на прошлой неделе 150 мигрантов утонули после того, как они покинули Ливию и направились в Италию. Это стало самой масштабной гибелью людей в Средиземном море в этом году.