Курган, , 09:39 — REGNUM

В Курганской области за первое полугодие 2019 года число преступлений выросло на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат со ссылкой на данные Управления МВД России по Зауралью.

За январь-июнь 2019 года зарегистрировано 8 868 преступлений. В расчёте на 100 тыс. населения области за первое полугодие 2019 года их число составило 1 062 против 1 040 в январе-июне 2018 года.

Количество выявленных преступников в первое полугодие 2019 года уменьшилось на 1,8% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, и составило 4 015 человек.

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