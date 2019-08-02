Найроби, , 09:06 — REGNUM

Десятки больных раком и их опекунов прошли по улицам столицы Кении, Найроби, призывая правительство снизить стоимость лечения, передает ВВС Africa.

Протестующие намерены добиться того, чтобы президент страны объявил рак национальной катастрофой. Они уверены, что, когда это произойдет, власти будут выделять необходимые ресурсы, которые помогут сделать лечение рака более доступным, обучить больше онкологов и оборудовать больницы.

По данным правительства, ежегодно в Кении от рака умирают около 30 000 человек. Однако большинство кенийцев не может позволить себе лечение. Кроме того, пациенты часто сталкиваются с задержками в лечении, так как страну с 40-миллионным населением обслуживают 35 онкологов.

Зачастую рак диагностируют слишком поздно, заявили протестующие.