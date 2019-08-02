Челябинск, 2 августа 2019, 08:51 — REGNUM
В Челябинске врио мэра Наталья Котова отреагировала на жалобы горожан на торгово-развлекательный комплекс «Космос». Она встретилась как с противниками комплекса, так и с его собственниками, сообщили журналистам в мэрии.
В основном жалуются те граждане, окна квартир которых выходят на зону погрузки и разгрузки. Люди заявляют, что им мешают выхлопы газов и шум двигателей.
Представители ТРК, которые были на встрече Котовой с жильцами, предложили поставить шумозащитные экраны либо высадить крупномерные деревья. Но такие предложения не устроили горожан.
Наталья Котова попросила собственников объекта подготовить и представить ей свои предложения. Она констатировала, что люди готовы идти до конца, вплоть до демонтажа здания ТРК.
«Собственники все это услышали. Я согласна с жителями, что они имеют полное право на создание благоприятных условий проживания, поэтому жду от собственников конструктивных предложений», — отметила врио мэра.
Также она выразила намерение обратиться в ГИБДД. Это будет сделано для того, чтобы стражи порядка контролировали данный участок в плане движения здесь большегрузов и их разгрузки по ночам.