Челябинск, , 08:51 — REGNUM

В Челябинске врио мэра Наталья Котова отреагировала на жалобы горожан на торгово-развлекательный комплекс «Космос». Она встретилась как с противниками комплекса, так и с его собственниками, сообщили журналистам в мэрии.

В основном жалуются те граждане, окна квартир которых выходят на зону погрузки и разгрузки. Люди заявляют, что им мешают выхлопы газов и шум двигателей.

Представители ТРК, которые были на встрече Котовой с жильцами, предложили поставить шумозащитные экраны либо высадить крупномерные деревья. Но такие предложения не устроили горожан.

Наталья Котова попросила собственников объекта подготовить и представить ей свои предложения. Она констатировала, что люди готовы идти до конца, вплоть до демонтажа здания ТРК.

«Собственники все это услышали. Я согласна с жителями, что они имеют полное право на создание благоприятных условий проживания, поэтому жду от собственников конструктивных предложений», — отметила врио мэра.

Также она выразила намерение обратиться в ГИБДД. Это будет сделано для того, чтобы стражи порядка контролировали данный участок в плане движения здесь большегрузов и их разгрузки по ночам.