Москва, , 08:48 — REGNUM

В московском аэропорту «Домодедово» задержано и отменено 24 рейса, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Самолет (cc) confused_me

По данным онлайн-табло, в 8:40 по московскому времени в аэропорту «Домодедово» задержано 20 рейсов, отменено четыре. В других столичных аэропортах, «Шереметьево» и «Внуково», задержано по два рейса.

Данные сервису предоставлены аэропортами. Причины сбоев авиасообщения не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 2 августа по прогнозу синоптиков небо будет «хмуриться, кое-где брызнут незначительные осадки». Погода окажется облачной с прояснениями, возможен дождь.

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