Москва, , 08:43 — REGNUM

Пользователи ноутбуков и смартфонов должны заклеивать камеру и микрофон на своих гаджетах в то время, когда они не используются. Это позволит обезопасить себя от хакеров. Такие советы дают эксперты Роскачества.

Уточняется, что сделать это можно с помощью скотча, изоленты или специальной шторки. Как пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман, вредоносные программы способны не только копировать документы и читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве. В частности, так работает шпионская программа Pegasus.

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«Важно понимать, что одной наклейкой на камеру проблему не решить, — отмечает Фишман. — Пользователю необходимо соблюдать «цифровую гигиену», например, не скачивать программы из недостоверных источников или ограничивать доступ приложений к диктофону или камере».

Кроме того, на компьютере в обязательном порядке должен быть установлен антивирус и обновленное программное обеспечение.

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Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами. Происходит это при отключённом доступе к камере или микрофону.

«Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона — уже не паранойя, а одно из правил «цифровой гигиены». Это как закон, который необходимо соблюдать», — отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в сети появилась новая версия вируса-трояна BianLian, которая может красть данные из банковских приложений. Ммодифицированная вредоносная программа способна снимать снимки с экрана устройства, работающего по управлением Android. Она делает это через функции, призванные помочь людям с ограниченными возможностями.

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