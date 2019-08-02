Нур-Султан, , 08:41 — REGNUM

Гражданин Германии, убитый в пригороде немецкого Штутгарта, не имеет никакого отношения к Казахстану. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

«Согласно информации немецкой полиции, предоставленной Генконсульству Казахстана во Франкфурте-на-Майне, погибший абсолютно не имеет никакого отношения к Казахстану», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.

Отметим, 1 августа немецкий таблоид Bild опубликовали информацию об убийстве 36-летнего гражданина Германии, родом из Казахстана. Сообщалось, что в пригороде Штутгарта мигрант из Сирии напал на своего знакомого с мечом. 28-летний подозреваемый был позднее задержан.