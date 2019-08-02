Москва, , 08:30 — REGNUM

Температура воздуха в Москве 2 августа останется ниже многолетней нормы, сообщили в центре «Фобос».

Дождь в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

"Столичный регион останется на орбите влияния тыловой части далекого североатлантического циклона», — говорится в сообщении.

Синоптики пояснили, что небо будет «хмуриться, кое-где брызнут незначительные осадки». Погода окажется облачной с прояснениями, возможен дождь.

Температура воздуха в Москве составит от 16 до 18 градусов, в Подмосковье — от 14 до 19 градусов. Скорость ветра 3−8 метров в секунду.