Оренбург, , 08:36 — REGNUM

В Оренбурге к длительным срокам приговорены четверо местных жителей, которые признаны виновными в избиении до смерти иностранного гражданина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Установлено, в ночь с 26 на 27 августа 2018 пьяные мужчины жестоко избили гражданина Узбекистана. Его били ногами, руками, металлическим ведром. Когда иностранец потерял сознание, то к его телу привязали мешки со строительным мусором и утопили в реке Урал.

В отношении одного из злоумышленников доказан дополнительный эпизод, когда мужчина в одном из домов ударил костылем гражданина, отчего тот упал с металлической лестницы и получил серьезную травму головы.

Члены группы получили сроки от пяти лет до 14,5 года в зависимости от роли каждого фигуранта уголовного дела. Отбывать наказание трое осужденных должны в колонии строго режима, один — в колонии особого режима. Приговор Оренбургского областного суда вступил в законную силу.