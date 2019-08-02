Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:08 — REGNUM

В международном аэропорту имени Джулиуса Ньерере в Дар-эс-Саламе состоялась церемония открытия нового терминала, передает BBC Africa.

Праздничную церемонию открытия в четверг, 1 августа, провел президент Танзании Джон Магуфули.

Новый терминал 3 способен обслуживать более 3,5 миллионов пассажиров, увеличивая пассажиропоток во всем аэропорту как минимум до шести миллионов в год.

Восточноафриканская страна является одним из двух наиболее известных туристических направлений Африки. В Танзании находится самая высокая гора на континенте, Килиманджаро, также страна богата дикой природой национальных парков, таких как Серенгети.

Существует надежда, что новый терминал будет полностью обслуживать международные воздушные перевозки, которые, по прогнозам, будут расти, оставляя существующий терминал 2 для обслуживания внутренних рейсов.