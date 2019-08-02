Москва, , 08:01 — REGNUM

На 15 участках дорог Москвы до конца 2019 года появятся выделенные полосы для общественного транспорта, сообщает 2 августа официальный портал мэра и правительства столицы.

Выделенная полоса для общественного транспорта (cc) Lesless

Указано, что 11 участков будут короткими, менее одного километра. Такие появятся на Марксистской, Яузской, Самотечной улице, Орликове переулке, а также на улице Красного Маяка и Головинской эстакаде.

Выделенные полосы длиной более одного километра оборудуют на Волгоградском проспекте (7,7 километра); Проектируемом проезде №5108 (два километра); улице Александры Монаховой (один километр 75 метров); Калужском шоссе (18,3 километра).