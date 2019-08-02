Москва, 2 августа 2019, 08:01 — REGNUM

На 15 участках дорог Москвы до конца 2019 года появятся выделенные полосы для общественного транспорта, сообщает 2 августа официальный портал мэра и правительства столицы.

Выделенная полоса для общественного транспорта
Выделенная полоса для общественного транспорта
(cc) Lesless

Указано, что 11 участков будут короткими, менее одного километра. Такие появятся на Марксистской, Яузской, Самотечной улице, Орликове переулке, а также на улице Красного Маяка и Головинской эстакаде.

Выделенные полосы длиной более одного километра оборудуют на Волгоградском проспекте (7,7 километра); Проектируемом проезде №5108 (два километра); улице Александры Монаховой (один километр 75 метров); Калужском шоссе (18,3 километра).