Сухум, , 07:53 — REGNUM

Церемония прощания с народным поэтом Абхазии Рушбеем Хазаратовичем Смыр прошла в селе Аацы Гудаутского района республики 1 августа, сообщает агентство «АпсныПресс».

С поэтом, лауреатом государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалером ордена «Ахьдз-Апша» II степени пришли проститься члены правительства, президент Абхазии Рауль Хаджимба, представители общественности и родные поэта.

Отметим, Рушбей Смыр родился 13 февраля 1950 года в селе Аацы Гудаутского района Абхазской АССР. Он стал членом союза писателей СССР с 1979 года, союза писателей России — с 1999 года.

Смыр является автором более 20 сборников стихов. Перу поэта принадлежит поэма «Симар», рассказывающая о судьбе абхазов. На основе поэмы, которая переведена на русский языки, был поставлен одноименный спектакль.