Ульяновск, , 07:50 — REGNUM

С начала года в Ульяновской области проведена 321 процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в результате родились 46 детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По плану в 2019 году планируется выполнить не менее 600 процедур ЭКО. Уже проведена 321, в результате каждая седьмая оказалась успешной — родились 46 детей, в том числе три двойни. Одна из них появилась в июле в Ульяновске: мальчик родился весом 3200 грамм, а девочка — 3400 грамм. Всего в регионе с помощью репродуктивных технологий родились более 400 детей.

Отметим, лечение бесплодия с использованием ЭКО проводится бесплатно в рамках ОМС с 2012 года на базе частного медицинского центра, созданного в рамках государственно-частного партнёрства.

По данным Ульяновскстата, в январе-мае в Ульяновской области родились 4362 ребёнка, что на 11,5% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.