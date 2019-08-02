Москва, , 07:49 — REGNUM

В России за последний год выросло количество жителей страны, которые вместо того, чтобы позавтракать дома, предпочитают отправиться в кафе или ресторан. Об этом свидетельствуют данные международной исследовательской компании NPD Group.

Уточняется, что это касается крупных городов и мегаполисов. Так, эксперты компании выяснили, что за период с июля 2018 года по июнь 2019 года число желающих совершить утреннюю трапезу вне дома увеличилось в среднем на 13%. Так, в Москве этот показатель вырос на 16%, в Санкт-Петербурге — на 4%. В других городах-миллионниках, таких как Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород, суммарно рост составил 10%.

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Эксперты объясняют такую тенденцию изменениями культуры потребления, однако до Европы в этом отношении ещё пока далеко. Если в России в рестораны и кафе ходят 11% посетителей, то в европейских странах этот показатель превышает 20%, сообщает газета «Ведомости». Например, в Италии он достигает 36%.

Сдерживающим фактором в пользу похода в кафе вместо приёма пищи дома в России остаются невысокие доходы населения, отмечают аналитики.

Добавим, что на нехватку денег до следующей заработной платы — от 1 тыс. рублей до 10 тыс. рублей — жалуются 75% граждан России.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, опубликованному Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), за полгода, начиная с октября 2018 года, 39% граждан РФ стали экономить на продуктах питания больше, чем раньше. У 52% ничего не изменилось. Не экономят на еде лишь 5% респондентов.

А вот во втором квартале 2019 года, напротив, отмечено незначительно, но снижение доли жителей страны, которые пытаются сэкономить на дорогих продуктах питания. Согласно исследованию Сбербанка, по сравнению с I кварталом 2019 года снижение произошло с 71% до 68%. Для сравнения: во II квартале 2018 года этот показатель составлял 64%.

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