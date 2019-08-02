Пермь, , 07:35 — REGNUM

Экспертный совет УФАС по Пермскому краю не усмотрел нарушений в рекламе «божественной шаурмы», которая была размещена в соцсетях и вызвала широкий резонанс, сообщают СМИ.

В ведомстве подчеркнули, что требования Федерального закона «О рекламе» не распространяются на официальный сайт продавца и изготовителя товара, а также его официальные группы в соцсетях.

Напомним, в июле скандал разразился вокруг баннера с рекламой своей продукции, который разместило пермское кафе на своем сайте в соцсети. Епархия посчитала, что изображение девушки с нимбом и крыльями из шаурмы можно трактовать как религиозный символ. В полицию поступило заявление с требованием проверки. После принесенных хозяйкой кафе извинений заявление было отозвано.

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