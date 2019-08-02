Новосибирск, , 07:34 — REGNUM

Власти Новосибирска обещают сдать бассейн, который жители Затулинского жилмассива ждут 11 лет, в декабре. С таким заявлением выступил мэр города Анатолий Локоть накануне, 1 августа, во время выезда на объект, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на ул. Зорге будет достраивается с участием концессионера и привлечением бюджетов трёх уровней: федерального, областного и городского. Общий объём инвестиций — 205,7 млн рублей, из которых средства концессионера — 65,6 млн рублей, федерального бюджета — 50 млн рублей, областного — 14,4 млн рублей и городского — 50 млн рублей.

Возведение бассейна начиналось ещё в 2008 году. Тогда на подготовку стройплощадки и частичный монтаж свайного фундамента из бюджета города выделили 25,7 млн рублей. Но уже на следующий год строительство было заморожено из-за нехватки средств. Летом 2018 года мэрия Новосибирска и ООО «Спортивные технологии» заключили концессионное соглашение сроком на 12 лет. Проект вошёл и в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы».

«Бассейн находится в высокой степени готовности. Есть уверенность, что в декабре введём объект в эксплуатацию», — сказал Локоть.

Как пояснил начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Максим Леоненко, по условиям концессии, в первый год работы бассейна муниципалитет получит 48 часов бесплатных занятий в неделю. Затем каждые три года количество часов будет увеличиваться. Через десять лет для занятий будут доступны уже 90 бесплатных часов в неделю.

В новом спортивном комплексе на ул. Зорге в Кировском районе Новосибирска будут построены два бассейна: большой — 25×16 м, с шестью дорожками, и малый — 10×6 м, для занятий с детьми. На первом этаже запланирован зал сухого плавания, трибуны для зрителей, две сауны, административные и бытовые помещения. На втором этаже — тренерская комната с видом на бассейн.