Верхняя Пышма, Свердловская область, , 08:00 — REGNUM

В Свердловской области исковое заявление в отношении птицефабрики «Среднеуральская» направлено в Верхнепышминский городской суд, с требованием освободить незаконно занятый участок леса от хранилища помёта. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорные органы провели проверку на основании обращения мэра Верхней Пышмы. Установлено, что птицефабрика использует непредназначенный для этого участок леса под складирование куриного помёта, а также выявлены нарушения, связанные с транспортировкой помёта.

Напомним, что ранее суд уже штрафовал птицефабрику за ущерб причинённый несанкционированным складированием отходов деятельности предприятия в лесном массиве. В свою очередь новое руководство предприятия обжаловало решение, так как, по мнению ответчика, нарушения допустило прежнее руководство птицефабрики «Среднеуральская».