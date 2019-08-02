Красноярск, , 07:25 — REGNUM

В Красноярске 2 августа, в день ВДВ, пройдёт шоу истребителей и парашютистов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Утром 2 августа в Красноярске у памятника воинам-интернационалистам на Поклонной горе прошёл митинг и церемония возложения венков. Основная площадка празднования — Центральный парк, где пройдёт праздничный концерт.

Также красноярцев и гостей города ждёт выступление группы военных лётчиков Воздушно-космических сил России «Соколы России», которое начнётся в 14:30 по местному времени.

«Соколы» на тяжёлых сверхманевренных истребителях Су-35С покажут тактические приёмы воздушного боя на предельно малой высоте (до 200 м) в ограниченном пространстве. Также гостям праздника продемонстрируют групповой высший пилотаж. Они увидят «Петлю Нестерова», «Бочку», «Вираж» и так далее.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Красноярске «Соколы России» провели тренировочный полёт, пролетев над руслом реки Енисей.

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