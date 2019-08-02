Курган, , 07:58 — REGNUM

В Курганской области за первое полугодие 2019 года резко, в 2,6 раза, сократилась миграционная убыль по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период. Она составила 1 054 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловскстате.

Однако остаётся высокой естественная убыль населения: число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза. По оперативным данным, в январе-мае 2019 года естественная убыль населения составила 2 549 человек. Отмечено уменьшение числа родившихся на 13,5%. Зарегистрировано 13 случаев смерти детей в возрасте до 1 года.

По предварительной оценке, на 1 июня 2019 года в Курганской области проживало 831,1 тыс. человек.

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