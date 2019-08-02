Цхинвал, , 06:58 — REGNUM

Выпускники югоосетинских школ, поступившие в этом году в Вузы Минобороны России по итогам конкурсных испытаний, приступили к прохождению начальной военной подготовки по «курсу молодого бойца». Об этом 1 августа сообщило ИА «Рес».

Курсанты были зачислены в списки личного состава Минобороны Южной Осетии с присвоением звания рядовой. 1 августа курсантов разместили в учебном центре Министерства обороны на войсковом полигоне.

«Курс молодого бойца» будет проходить две недели. За это время юноши и девушки приобретут умения и навыки по строевой подготовке, огневой подготовке. В последнюю входит изучение материальной части оружия и его тактико-технических характеристик, разборка и сборка, уход за оружием, освоение требований безопасности при обращении с оружием, выполнение упражнений начальных стрельб. Курсанты будут также заниматься физической подготовкой, изучать общевоинские уставы.

После прохождения «курса молодого бойца» курсанты примут присягу и направятся в свои учебные заведения для получения высшего военного и специального образования.