Казань, 2 августа 2019, 06:32 — REGNUM
Жители казанского посёлка Вознесенское, усмотрев в новой редакции генплана планы по строительству новой четырехполосной дороги по их домам, провели сход, на который, несмотря на дождь, пришли 150 человек. На сходе жители заявили, что им обещали, что по домам стройки не будет, а в итоге оказалось, что обещания не соблюдены. О сходе сообщает издание «Вечерняя Казань».
«Вечерняя Казань» уточняет, что ради новой трассы могут снести почти 100 домов, а также проект затрагивает часть церковного кладбища.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии с 29 июля по 1 августа проходили общественные обсуждения последней редакции нового генплана, который с момента своего обнародования вызвал протесты у жителей. Жители пригородных посёлков обнаружили, что по некоторым из них, в том числе жилым массивам, запланировано строительство дорог. Жители начали активно писать открытые письма в различные инстанции, включая обращения к Владимиру Путину, в которых заявляли, что их дома — не самострой, и просили вмешаться в ситуацию. В 2018 году генплан из-за необходимости поправок в свете изменения федерального законодательства не приняли, а весной 2019 года были обнародованы материалы проекта повторно. В них снова не всё устроило казанцев и протесты продолжились. На фоне этого в добровольную отставку ушла главный архитектор города Татьяна Прокофьева. Официально её уход с конфликтами вокруг генплана не связывали.