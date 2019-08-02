Казань, , 06:32 — REGNUM

Жители казанского посёлка Вознесенское, усмотрев в новой редакции генплана планы по строительству новой четырехполосной дороги по их домам, провели сход, на который, несмотря на дождь, пришли 150 человек. На сходе жители заявили, что им обещали, что по домам стройки не будет, а в итоге оказалось, что обещания не соблюдены. О сходе сообщает издание «Вечерняя Казань».

«Как вы помните, в мае прошлого года было такое же собрание, мы активно участвовали в публичных слушаниях. Писали возражения, и в итоге разработчики решили уйти из нашего поселка. Казалось бы, мы одержали победу, но в этом году все поменялось. На улице Центральной снова вместо двухполосной дороги появился четырехполосный проезд длиной 1,8 километра и шириной 30,5 метра, тогда как сейчас в самой широкой своей части улица занимает 26 метров», — цитирует издание активиста Руслана Шайдуллина.

«Вечерняя Казань» уточняет, что ради новой трассы могут снести почти 100 домов, а также проект затрагивает часть церковного кладбища.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии с 29 июля по 1 августа проходили общественные обсуждения последней редакции нового генплана, который с момента своего обнародования вызвал протесты у жителей. Жители пригородных посёлков обнаружили, что по некоторым из них, в том числе жилым массивам, запланировано строительство дорог. Жители начали активно писать открытые письма в различные инстанции, включая обращения к Владимиру Путину, в которых заявляли, что их дома — не самострой, и просили вмешаться в ситуацию. В 2018 году генплан из-за необходимости поправок в свете изменения федерального законодательства не приняли, а весной 2019 года были обнародованы материалы проекта повторно. В них снова не всё устроило казанцев и протесты продолжились. На фоне этого в добровольную отставку ушла главный архитектор города Татьяна Прокофьева. Официально её уход с конфликтами вокруг генплана не связывали.