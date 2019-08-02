Екатеринбург, , 06:36 — REGNUM

В Екатеринбурге группа активистов организовала сбор подписей под обращение к администрации города, с требованием приостановить работы по вырубке деревьев на улице Грибоедова. Общественники требуют компенсационного озеленения, то есть взамен каждого вырубленного дерева должно появиться новое.

По их информации, на аллее будет вырублено более двухсот тополей и высажено только 62 кустарника. Подписи активисты намерены собирать в общественных местах в микрорайоне Химмаш. Также в интернете идёт сбор интерактивных подписей. Вся информация о деятельности общественников размещается в группе «Спасём аллею на Химмаше» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что ранее действительно начались работы по благоустройству аллеи на улице Грибоедова, и в конце июля территория была огорожена строительным забором. Однако по информации мэрии Екатеринбурга, замена зелёных насаждений будет равнозначной. Согласно проекту подрядчик вырубит старые и больные деревья, а на их место высадят клёны и яблони.