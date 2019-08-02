Иркутск, , 06:02 — REGNUM

Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в районе города Тулун Иркутской области со 2 августа открыта для движения. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

«С 5 часов утра 2 августа 2019 года открыто реверсивное движение для всех видов транспорта по участку км 1491+200 — км 1494+300 федеральной автодороги «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области», — сообщили в ведомстве.

Перед открытием дороги специалисты обследовали подтопленные участки, которые провели под водой трое суток. Однако как сообщили в Управлении дороги «Прибайкалье», конструктивные элементы и дорожное покрытие не повреждены. В МЧС добавили, что с 30 июля открытия трассы в Иркутской области ждали около полутора тысяч автомобилистов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за проливных дождей в Иркутской области уровень воды в реке Ия поднялся до отметки 11,25 метров. В результате вода затопила федеральную трассу в районе Тулуна, движение по которой было закрыто с 30 июля.

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