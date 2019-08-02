Нью-Йорк, США, , 05:39 — REGNUM

Аукцион, на котом будет продаваться Rolls-Royce актрисы Элизабет Тейлор, состоится 6 августа в Нью-Йорке, сообщает аукционный дом Guernsey's в Twitter.

Уточняется, что торги состоятся в отеле «Пьер». Стоимость лота оценили в один — два миллиона долларов.

Отметим, что Rolls-Royce Тейлор был выполнен по индивидуальному заказу. На этой машине актриса ездила во время съёмок фильма «Клеопатра» (картина вышла в 1963 г.).

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии на аукционе продан седан Bentley Flying Spur