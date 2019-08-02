Магадан, Магаданская область, 2 августа 2019, 05:21 — REGNUM
Первый зампрокурора Курганской области Олег Седельников может возглавить прокуратуру Магаданской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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При назначении Олега Сидельникова, он сменит главного прокурора Анатолия Васильева, занимающего должность 7 лет, пишут СМИ.
Васильева планируют назначить окружным прокурором Ямало-Ненецкого автономного округа.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в июле назначил Олега Жарикова на должность прокурора Карачаево-Черкесии.