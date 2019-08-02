Чэнду, Китай, , 01:02 — REGNUM

Airbus A350 китайской авиакомпании Sichuan Airlines, раскрашенный под панду, совершил первый прямой перелет из столицы провинции Сычуань на юго-западе Китая города Чэнду в столицу Турции Стамбул, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Под изображение панды была стилизована каждая деталь перелета, включая наушники, подушки, сиденья, форму бортпроводников, коробки с едой, чашки, пакеты и даже еда. Sichuan Airlines в настоящее время располагает четырьмя самолетами A350, из которых два раскрашены под панду.

Отметим, что провинция Сычуань является родиной панд, что и решила подчеркнуть авиакомпания необычным окрасом некоторых своих самолетов. Авиакомпания совершает более 300 рейсов в более чем 140 городов на пяти континентах. Первый прямой рейс до Стамбула был совершен в конце апреля текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Eastar Jet и Spring Airlines подписали соглашение о партнерстве