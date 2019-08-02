Кострома, , 00:54 — REGNUM

Костромская область приняла участников благотворительной акции «Операция Улыбка». Врачи консультировали пациентов, которым осенью прошлого года были сделаны операции по исправлению врожденных расщелин губы и нёба. Высокотехнологичная медпомощь была оказана 20 маленьким жителям региона, сообщает пресс-служба администрации

Чтобы исправить врожденные челюстно-лицевые аномалии зачастую требуется несколько операций, говорят медики. Проводят их в основном в столичных клиниках, регион выделяет лишь единичные квоты на лечение. Поэтому в ноябре 2018 года в Костроме была проведена благотворительная акция «Операция Улыбка». Ведущие челюстно-лицевые хирурги страны в течение недели работали в областном центре. Было прооперировано 20 детей — всем, кому рекомендовано хирургическое лечение. Операции были бесплатными для родителей, проводились за счет средств фонда ОМС.

Второй этап проекта «Операция Улыбка» прошел в конце июля. Врачи оценили результаты оперативного лечения детей. Вместе с костромским пластическим хирургом Зорием Григоряном консультации проводил профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой Ярославского медицинского университета Сергей Бессонов.

«Мы осмотрели пациентов, которых оперировали в ноябре прошлого года. Восемь месяцев — это достаточный срок для оценки отдаленных результатов. У всех положительная динамика. То есть улучшился эстетический внешний вид, улучшилась функция неба, хорошая речь. И сами пациенты, и их родители, и мы очень довольны полученным результатом». — прокомментировал врач Сергей Бессонов.

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» Костромская область планирует расширить сотрудничество с благотворительной организацией «Операция Улыбка». Достигнута договоренность о проведении следующей акции в Костромской области весной 2020 года.