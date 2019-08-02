Гуйян, Китай, , 00:49 — REGNUM

Международная выставка вино-водочных изделий пройдет в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Фестиваль продлится с 9 по 12 сентября в столице провинции городе Гуйян, сообщили организаторы выставки на специальной пресс-конференции, посвященной мероприятию. Всего будет представлено 3 тыс. выставочных павильонов в восьми выставочных залах на площади более 72 тыс. кв. метров.

За время выставки пройдет ряд мероприятий, включая конференцию производителей алкоголя, фестиваль вино-водочных изделий, конференции по развитию бизнеса и промышленности, а также тематический карнавал.

На мероприятие прибудут представители более чем 40 стран и регионов мира, включая США, Францию, Швейцарию и Россию среди прочих.