Пекин, , 00:46 — REGNUM

Министерство общественной безопасности КНР запустило онлайн-платформу для интеграции сервисов и услуг, предоставляемых полицией на всех уровнях по всему Китаю, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Всего 548 видов услуг в настоящее время доступно на платформе, говорится в официальном заявлении, сделанном на пресс-конференции министерства. Глава департамента технологий и информации ведомства Ли Цзянь отметил, что платформа также связана с национальной платформой интернет-услуг, что лишает пользователей необходимости регистрироваться в разных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в 2018 году власти Китая начали создавать платформу «одного окна» для предоставления государственных услуг.

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