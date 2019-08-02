Пекин, , 00:44 — REGNUM

Полиция провинции Аньхой на востоке Китая сообщила о раскрытии мошеннической инвестиционной онлайн-платформы и арестовала 23 подозреваемых, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

В конце мая текущего года полиция уезда Лайань получила сообщение от жертвы, вложившей деньги через телефонное приложение и не сумевшей их вернуть. Следуя по уликам, полиция выявила межпровинциальную банду интернет-мошенников, которая создавала ненастоящие инвестиционные платформы.

Банда действовала в провинциях Хэбэй и Хэнань. В их мошенническую схему было вовлечено 10 млн юаней (около $1,45 млн). Полиция 26 июля начала спецоперацию против мошенников сразу в восьми точках, в результате чего было арестовано 23 подозреваемых. Расследование продолжается.

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