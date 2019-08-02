Гуанчжоу, Китай, , 00:39 — REGNUM

Тайфун «Випа», ставший уже седьмым за год в Китае, нанес второй удар по югу Китая, обрушившись на провинцию Гуандун вечером по местному времени 1 августа после удара по провинции Хайнань, сообщает агентство Синьхуа.

«Випа» обрушился на город Чжаньцзян около 17:40 по местному времени, принеся ветры скоростью около 83 км/ч, сообщили в Гуанунском провинциальном метеорологическом бюро. Несколько ранее, в 1:50 по местному времени 2 августа тайфун настиг город Вэньчан в провинции Хайнань, накрыв ее проливными дождями с сильным ветром.

На островной провинции Хайнань были зафиксированы мощные осадки до 276,1 мм за 24 часа. Непогода нарушила движение транспорта. Международный аэропорт города Хайкоу «Мэйлань» отменил 50 рейсов, а аэропорт города Санья — шесть рейсов. Движение паромов через Хайнаньский пролив, который отделяет остров от материковой части Китая, также было парализовано, как и движение скоростных поездов на острове.

В провинции Гуандун в прибрежных городах Чжаньцзян, Маомин и Чжухай было зафиксировано мощное заболачивание. При этом, ливни не прекратятся как минимум всю пятницу 2 августа, перекинувшись на еще большее число городов.

Ожидается, что тайфун продолжит движение на северо-запад Китая, достигнув южных частей Гуанси-Чжуанского автономного района. В Гуанси уже объявлено экстренное погодное предупреждение. В общей сложности 9850 судов было отозвано в порты и 21 606 туристов эвакуировано с острова Вэйчжоу. Пока жертв или пострадавших из-ха разгула стихии не зафиксировано.

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