Гома, Конго, , 22:30 — REGNUM

Вдова и годовалая дочь шахтера, погибшего от лихорадки Эбола в конголезском городе Гома, также оказались инфицированы смертельным вирусом, 1 августа передает агентство Associated Press.

По сообщению Минздрава Конго, семья погибшего изолирована. Также проверяются другие контакты погибшего.

Общее число выявленных случаев Эболы в Гоме, двухмиллионном городе на границе с Руандой, с начала июля достигло четырех.

Власти Руанды уже объявили о закрытии границы вблизи Гомы из-за высокого риска переноса инфекции на свою территорию.

С августа 2018 года число погибших от Эболы на востоке Конго составило около 1800 человек, однако до июля 2019 года инфекция распространялась в сельских районах.

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