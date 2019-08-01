Екатеринбург, , 22:03 — REGNUM

Трагедия на реке Лозьва (Свердловская область), где перевернулась семья манси, произошла после их визита в больницу. Об этом заявил знакомый семьи порталу Е1.

Василий Поленов. Лодка

По словам источника, мать с тремя несовершеннолетними детьми возвращались из больницы к себе домой. Дом у семьи расположен в селе Тресколье — до ближайшего магазина им приходится добираться около 150 километров. Мужчина, находившийся в одной лодке с пассажирами, был водителем.

Напомним, спасатели продолжают поиски пассажиров, перевернувшихся на лодке в реке Лозьва. Тела матери и её двух детей уже найдены мёртвыми. К поискам подключились екатеринбургские спасатели.

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